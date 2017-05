Charleroi: deux jeunes font un accident avec une voiture… qu'ils venaient de carjacker

Les deux individus avaient éjecté un automobiliste de sa voiture, peu avant les faits, dans la rue de la Villette à Charleroi.

Ils ont alors pris la fuite en empruntant le petit ring (R9) et ont roulé à grande vitesse. Le conducteur a toutefois perdu le contrôle du véhicule à l’entrée du tunnel Hiernaux. La voiture est sortie de la route et a fini sa course sur le toit.

Coincés dans l’habitacle, les deux jeunes ont été interceptés par les forces de l’ordre et privés de liberté. Ils seront présentés mardi au parquet de Charleroi.