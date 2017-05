Centre fermé à Jumet: Charleroi regrette le manque de concertation

Elle rappelle que «Charleroi fait face, depuis un certain temps, à des problèmes d’insécurité notamment liés à la présence d’illégaux». Parmi ceux-ci, note-t-elle, «certains en sont à leur énième ordre de quitter le territoire non exécuté». Lors d’une rencontre, l’an dernier, entre les cabinets du secrétaire d’Etat Theo Francken, du ministre de l’Intérieur Jan Jambon et du bourgmestre de Charleroi, Charleroi avait demandé que la priorité soit mise sur le rapatriement des illégaux qui ont commis des actes pénalement condamnables plutôt que sur les familles, dont les enfants sont scolarisés, et qui mettent tout en oeuvre pour réussir leur intégration, souligne encore Françoise Daspremont.

«La réponse était sans appel: le manque de places en centre fermé ne permet pas d’appliquer les ordres de quitter le territoire», rappelle le communiqué qui relève également que «dans la réflexion du secrétaire d’Etat de rationaliser l’accueil en milieu ouvert, l’avenir du centre Fedasil de Jumet (sur le site de la police fédérale) était incertain. Dans le schéma actuel, le master plan de Theo Francken doit permettre le maintien du volume de l’emploi, voire, en créer davantage».

«Si la Ville soutient l’extension de places en centre fermé pour exécuter les ordres de quitter le territoire, elle regrette le manque de concertation avec les autorités locales autour de l’annonce du projet», conclut l’échevine déléguée.