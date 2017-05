Un centre fermé pour illégaux à Charleroi? «Pour emmerder Magnette», selon Eric Massin

An.D.

Éric Massin est le président du CPAS de Charleroi. Le projet, il n’en avait pas entendu parler. Pas plus que les autres échevins, visiblement. Avocat de formation, il lance : « Des centres fermés ? Il en existe déjà plusieurs en Belgique, le centre 127 et Vottem par exemple et, à ma connaissance, ils ne sont pas saturés. »

> Selon lui, Charleroi a été choisi « pour emmerder Magnette ».

> Retrouvez les détails de ce projet déjà polémique dans nos éditions digitales.