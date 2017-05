Aujourd'hui, la drogue s'achète par internet et... est livrée à domicile par le facteur!

Rédaction en ligne

Acheter son petit sachet de haschich ou son XTC au coin de la rue, à la va-vite ? Ça se fait encore mais bon nombre de trafiquants sont aujourd’hui passés à l’ère numérique. Plus discret, plus rapide. Aujourd’hui, on achète sa came sur internet et le colis arrive incognito dans votre boîte aux lettres. Merci… facteur !