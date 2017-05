Le journaliste Marc Delire victime d'une tentative de car-jacking devant l'école où il attendait sa fille

Le journaliste sportif Marc Delire a été victime d’une tentative de car-jacking, il y a quelques jours à Ixelles. Bien que menacé d’un revolver pointé sur lui, il n’a pas perdu son sang-froid et est même parvenu à mettre son agresseur en fuite.

V.S.

Marc Delire raconte les événements de vendredi après-midi à la DH. Il venait de rentrer de Lyon où il avait commenté le match d’Europa League Lyon-Ajax Amsterdam et attendait sa fille à la sortie de l’école à Ixelles lorsque les faits se sont produits.

« Je suis en avance, j’ai pris quelques journaux et je commence à lire. Il fait chaud et j’ouvre les deux fenêtres. C’est là que je repère un gars qui passe deux ou trois fois devant ma voiture, à pied », raconte le journaliste.

« Connard, connard » !

C’est à ce moment-là que la personne qui lui avait paru suspecte sort une arme et le menace. « Je vois un flingue à 50 cm de moi, brandi par la vitre du côté passager », raconte-t-il. Le gars le menace et lui inime de sortir de sa voiture. Marc Delire sort de sa voiture mais il n’a pas pour autant l’intention de se laisser faire. « J’avais mes clés en main, j’étais prêt à les balancer très loin pour qu’il ne puisse pas voler ma voiture. Je le vois alors reculer. Je l’insulte : ‘Connard, connard !’ Et puis il est parti en courant. J’ai tremblé de partout », conclut le journaliste.

Une fois l’incident passé, Marc Delire est remonté dans sa voiture et a récupéré sa fille normalement. Il n’a pas souhaité porter plainte.