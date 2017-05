Illégaux: un nouveau centre fermé sera construit à Charleroi

Un nouveau centre fermé, destiné à accueillir des étrangers en situation illégale en Belgique, va être construit à Charleroi, plus précisément sur le site de la police fédérale, à Jumet. Il accueillera surtout des criminels en séjour illégal.

Le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA) n'est donc pas rentré "les mains vides" du Conseil des ministres extraordinaire de ce dimanche. Il a obtenu de ses collègues le droit de construire ce nouveau bâtiment qui accueillera 200 personnes. Il s'agira du plus grand centre fermé de Wallonie. Son inauguration est fixée au 1er janvier... 2021 et 184 membres de personnel seront requis pour le faire fonctionner.

Le prix de l'infrastructure est fixé à 22,5 millions d'euros et le coût (annuel) du personnel est estimé à 14,5 millions d'euros.

Theo Francken réclame depuis longtemps une extension de la capacité des centres fermées pour illégaux. S'il estime que mille place supplémentaires devraient venir s'ajouter aux 600 actuelles, il serait déjà heureux de gagner 400 places d'ici la fin de la législature.