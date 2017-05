Les premières chaleurs de l'année avec des pointes à 25 voire 26 degrés mardi et mercredi

En soirée, il y aura encore quelques averses résiduelles sur l’est du pays. Le ciel se dégage ensuite dans la plupart des régions la nuit prochaine. Quelques bancs de nuages bas pourront toutefois réduire la nébulosité sur le sud-est du pays. Les minima iront de 3° en Ardenne à 7° dans de nombreuses autres régions.

De lundi à mercredi, le temps deviendra chaud et estival avec du soleil ainsi que des températures qui se rapprochent des 25°.

Mercredi, les pressions seront en baisse, mais il fera souvent sec et ensoleillé malgré la présence de nuages d'altitude. Toutefois, la présence d'une perturbation sur les îles Britanniques provoquera une nébulosité plus importante à la côte où une averse sera possible. Nous connaîtrons des températures maximales élevées, variant entre 21 degrés en Ardenne et 26 degrés (voire localement davantage) dans le centre. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud-est.