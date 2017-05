Eric Dieu ne sera plus échevin à Quévy, Alexis Jaupart devrait prendre sa succession

Rappelons l’origine de la polémique : une personne a posté sur Facebook une photo, assortie de commentaires indignés, du véhicule personnel de l’échevin Eric Dieu. Sur ce cliché, on voit le grappin communal vider, dans le conteneur communal, la remorque de l’échevin débordante de déchets verts…

Eric Dieu a reconnu devant les autres élus quévysiens les faits -ou plutôt le fait, car cela ne s’est produit qu’une seule fois, a-t-il assuré. En connaissance de cause, le collège communal a dans un premier temps pris position. Sur sa propre proposition, Eric Dieu s’est ainsi vu enlever ses attributions de travaux, urbanisme et agriculture, récupérées par la bourgmestre Florence Lecompte. Il conservait à ce moment-là l’enseignement. Dans la foulée, la bourgmestre quévysienne avait annoncé la tenue d’une réunion politique, au sein de l’Union Socialiste Communale (USC) de Quévy, afin d’examiner s’il convenait de donner une suite politique à ce dossier polémique.

Depuis le début de la semaine, après la tenue d’une première réunion de l’USC, l’hypothèse d’une démission de l’échevin Eric Dieu circulait. De même que le nom de son successeur potentiel au collège communal : Alexis Jaupart, 31 ans, conseiller communal et de CPAS mais également secrétaire de l’USC. Ce vendredi soir, Florence Lecompte a officialisé la nouvelle via son compte Facebook : « Suite aux accusations portées à l’encontre de Monsieur l’Échevin Eric Dieu, la majorité en place à Quévy a pris des dispositions sans perdre de temps. (…) Lors de la réunion du bureau élargi de l’Union Socialiste Communale de ce vendredi et afin d’éviter la mise en cause de Son Parti, Monsieur Dieu a présenté la démission de son poste d’Échevin. C’est le jeune Conseiller communal Alexis Jaupart qui sera proposé comme nouvel Échevin. »

Du côté de l’opposition qui réclamait, à cor et à cri, le non-remplacement de l’échevin et la simple répartition de ses compétences entre les membres actuels du collège, cette décision passe mal. Ce samedi matin, David Volant, le chef de file de l’opposition s’est à son tour exprimé sur Facebook. Ce dernier réclame également la remise par Eric Dieu de son mandat de conseiller communal. « Il en va de la cohérence et de l’éthique du PS de Quévy et de la Fédération socialiste de Mons-Borinage présidée par le Député Nicolas Martin, » dit-il. « Nous n’avons aucune satisfaction à voir la manière dont certains gèrent notre commune confondant intérêt personnel et gestion communale. Le PS de Quévy se devait de prendre ses responsabilités suite à des faits dénoncés sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’un désaveu cinglant. Il semble acquis que la demande de notre groupe de réduire le nombre d’Echevins suite à cette démission ne sera pas entendue. La soif de mandats prime pour certains sur l’intérêt général. Pour nous il s’agissait d’une occasion de donner un exemple à la population suite à la mise sous plan de gestion de Quévy par la majorité socialiste, »

Si du côté du PS, on semble vouloir tirer un trait sur toute cette polémique, du côté du groupe GSQ, l’affaire semble loin d’être terminée… « » Nous entendons qu’une commission communale soit mise en place sans délai afin de faire la clarté sur des faits dénoncés au dépôt communal. Pour la suite, le groupe GSQ se réserve le temps de la réflexion avant d’interpeller le Ministre des Pouvoirs Locaux et le Parquet du Procureur du Roi, » conclut David Volant.