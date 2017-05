Marie-Dominique Simonet va démissionner de la présidence de Liege Airport

Belga

La députée wallonne Marie-Dominique Simonet (cdH) a décidé de quitter la présidence de Liege Airport, annonce L’Echo samedi. Alors qu’elle a été nommée à ce poste il y a un an, et que son mandat vient d’être renouvelé à l’unanimité par l’actionnaire majoritaire NEB (Nethys-Ethias-Belfius), elle a préparé sa lettre de démission et a déjà informé le président du cdH Benoit Lutgen de sa décision.