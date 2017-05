Premier League: Michy Batshuayi offre le titre à Chelsea à West Bromwich ! (0-1)

Chelsea a décroché le sixième titre de champion d’Angleterre de son histoire grâce à une victoire 0-1 sur la pelouse de West Bromwich Albion, vendredi, lors de la 37e journée du championnat d’Angleterre.

Michy Batshuayi, monté six minutes plus tôt, a validé le sacre des ’Blues’ en poussant dans le but un centre d’Azpilicueta (82e). Chelsea, 87 points, ne sait plus être rejoint par Tottenham (77), qui n’a plus que trois rencontres à jouer.

Chelsea récupère le titre laissé l’an passé à Leicester. Les ’Blues’ ont été champions en 1955, 2005, 2006, 2010 et 2015.

Outre Batshuayi, deux autres Belges sont présents dans l’effectif dirigé par Antonio Conte: Thibaut Courtois et Eden Hazard. Tous déjà étaient déjà au club lors du titre de 2015.