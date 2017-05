Le chômage pour les prisonniers: c'est bientôt fini

Percevoir des allocations de chômage quand on entre en prison ? C’est illégal. Mais dans les faits, beaucoup de prisonniers passent entre les mailles du filet. C’est bientôt fini. Le ministre de l’Emploi Kris Peeters (CD&V) l’annonce : l’Onem travaille sur un nouveau système d’échange d’informations automatisé. Dès qu’un chômeur entrera en prison, il en sera averti et coupera le robinet. Mais cela concernera aussi d’autres allocations sociales, comme les pensions, le minimex, la Grapa, etc.

