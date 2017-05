Le roi Philippe rencontre le président Trump le 24 mai

Cette rencontre devrait avoir lieu dans l’après-midi, selon toute vraisemblance au palais de Bruxelles.

M. Trump doit, selon des sources concordantes, séjourner de 24 à 28 heures en Belgique, à l’occasion de sa première tournée à l’étranger, qui débutera les 20 et 21 mai par l’Arabie saoudite, avant de le conduire en Israël et peut-être dans les Territoires palestiniens, au Vatican, à Bruxelles pour une «réunion spéciale» des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Otan, avant un sommet du G7 en Sicile les 26 et 27 mai.

Il rencontrera le souverain belge le 24 à une heure qui reste à déterminer, en fonction de l’heure de son arrivée en provenance de Rome.

La question d’une rencontre séparée avec le Premier ministre Charles Michel reste posée, la Maison Blanche ayant annoncé le 4 juin que M. Trump rencontrerait à Bruxelles «des dirigeants belges».