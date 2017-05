L'orage sévit actuellement sur une partie de l'ouest du pays

Les orages ont frappé avec force la Flandre et Bruxelles jeudi après-midi. Ce vendredi, le front orageux frappe le sud du pays. Les premiers coups de tonnerre sont arrivés par Mouscron. Ils sont actuellement actifs sur Charleroi et Nivelles.

L’orage, arrivé par le nord-est de la France est arrivé sur l’ouest de notre pays vers 16h30.

C’est toute la partie ouest du pays qui devrait être touchée partant d’Anvers pour descendre vers Libramont. Les orages devraient, dans une zone comprise entre ces deux points, être localement forts, accompagnés de fortes pluies et, par endroits, de grêle.

Pendant la nuit de vendredi à samedi, le temps restera variable avec des pluies et averses orageuses qui transiteront sur le pays à partir du sud-ouest. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra à nouveau plus sec avec des éclaircies. Les nuages bas pourront limiter la visibilité en haute Ardenne. Les minima seront compris entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de secteur sud.