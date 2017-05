Lifting à 150 millions d'euros pour les routes wallonnes

La SOFICO, bras financier de la Région wallonne pour les grands travaux d’infrastructure, a adopté un plan à plus de 150 millions d’euros pour racler et poser du revêtement sur 370 kilomètres de voiries dégradées au sud du pays, a annoncé vendredi le ministre des Travaux publics, Maxime Prévot.

L’objectif est préventif : intervenir à temps sur un revêtement avant que les dégradations (fissures accompagnées de pénétration de l’eau) n’atteignent la fondation ou la sous-fondation et nécessitent des réparations plus lourdes.

Les tronçons de voirie concernés seront déterminés et hiérarchisés en fonction de critères techniques et objectifs, précise le ministre cdH dans un communiqué. À titre d’exemple, seront concernées des sections de l’autoroute E25 dans les provinces de Liège et Luxembourg, de l’E411 en province de Namur et du Brabant wallon ou encore de l’E42 en province du Hainaut, ainsi que de nombreuses autres sections hors autoroute.

Les premiers chantiers devraient débuter au mois d’août.

« Ce plan (approuvé le 28 avril, ndlr)vient à la fois compléter un précédent plan de réfection des revêtements 2016-2017 de 50 millions d’euros, ainsi que le ’Plan Infrastructures 2016-2019’ qui prévoit quant à lui des réhabilitations en profondeur, des nouvelles voiries et des sécurisations du réseau routier wallon pour un budget inédit de 640 millions d’euros », note le ministre Prévot.