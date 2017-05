Wisdoc, le «Trip Advisor» des médecins, crée la polémique!

Quel médecin dans ma commune donne l’explication la plus claire ? Quel dentiste est disponible rapidement ? Quel pédiatre vous écoute le mieux ? Voici un an était créé le site web « Wisdoc.com », sur lequel les patients peuvent partager leurs expériences.

Le site Wisdoc, créé pour permettre aux patients de trouver et recommander un médecin ou un spécialiste, ne ravit pas l’Ordre des médecins. Un profil est automatiquement créé pour tous les médecins dont les données sont publiques. « Le but est surtout de trouver rapidement le bon médecin ou spécialiste », selon les fondateurs de l’application. Les utilisateurs peuvent également écrire une évaluation et recommander un médecin.

« Subjectif, trompeur et dangereux », réagit l’Ordre des médecins. « Ces notes sont instantanées, correspondent à une date en particulier, ce qui n’est donc pas très utile et peut être trompeur. Ces évaluations peuvent nuire aux médecins. »

Le concept selon les créateurs ? Si les patients peuvent partager des informations, c’est intéressant pour trouver le « bon » praticien. Praticien que les patients peuvent noter.Une note sur cinq, pour les compétences d’écoute, de diagnostic, de surveillance mais aussi de disponibilité. À noter que les médecins eux-mêmes peuvent modifier leur profil. « Tous les orthopédistes ne se spécialisent pas dans les problèmes de genou », détaille Sofie Vanderhasselt, l’une des créatrices du site. « De même, tous les gastro-entérologues ne se sont pas spécialisés dans la maladie de Crohn. »

L’Agence flamande Soins et Santé travaille actuellement de son côté à un site permettant de mesurer la qualité du personnel soignant dit « de première ligne ». Cela existe déjà pour les hôpitaux, mais le site prendra également en compte les médecins, infirmiers à domicile et pharmacien.