24h/24 avec son arme: c'est Jan Jambon qui autorisera désormais les policiers à ramener leur arme de poing chez eux

Didier Swysen

À l’avenir, c’est le ministre de l’Intérieur qui décidera si les policiers peuvent reprendre leur arme de service à domicile. Un arrêté royal, qui vient d’être publié au Moniteur et entrera en vigueur la semaine prochaine, donne cette autorité au «premier policier du royaume». Afin de pouvoir réagir plus rapidement et de manière uniforme, en cas menace terroriste par exemple.