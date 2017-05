Cet hôtel low-cost et bas de gamme de Berlin permet d'enrichir Kim Jong-Un: il pourrait fermer!

Plusieurs médias allemands avaient évoqué ces derniers jours les flux d’argent depuis les ambassades nord-coréennes vers Pyongyang. Les différents ministères allemands concernés sont quant à eux occupés depuis plusieurs semaines à mettre en place des mesures dans le cadre des sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord.

Trois médias allemands ont ainsi révélé que des diplomates nord-coréens adoptaient des conduites douteuses afin d’obtenir des devises étrangères, alors qu’aucun autre pays au monde n’est sous le coup d’autant de sanctions internationales. « Ces devises servent notamment à acheter des produits de luxe pour l’élite », écrit le Süddeutsche Zeitung.

Depuis le début des sanctions contre la Corée du Nord en raison de ses essais balistiques, l’Allemagne s’est mise à regarder de plus près le Cityhostel et le centre de congrès attenant. Depuis 2004, ceux-ci accueillent des touristes sur un terrain appartenant à l’ambassade nord-coréenne dans le centre de Berlin, non loin du Checkpoint Charlie et de la Potsdamer Platz. Y sont notamment proposés des dortoirs pour quatre personnes au prix de 17 euros et des chambres doubles pour 50 euros.

Situé à côté de l’ambassade. (Photo AFP)

Une tierce partie est chargée de l’exploitation des lieux mais doit payer un loyer mensuel de 38.000 euros à l’ambassade.

Selon des sources gouvernementales allemandes, la représentation du pays asiatique à Berlin pose problème depuis des années. En outre, à travers le monde, leurs diplomates sont engagés dans des affaires peu recommandables telles que du trafic d’armes, de drogues et d’ivoire.

Pour pouvoir obliger l’ambassade à fermer l’établissement, les autorités allemandes doivent cependant affiner leurs démarches juridiques.

Il vous reste donc encore un peu de temps pour profiter de cet hôtel, qui, sur TripAdvisor, ne fait déjà pas l’unanimité, comme vous pouvez le voir ci-dessous.