Le Roi Philippe en visite chez CMI pour le bicentenaire de l'arrivée de J. Cockerill

Cette visite royale lance officiellement les festivités du bicentenaire de l’arrivée de John Cockerill, qui a participé à la révolution industrielle dans le bassin liégeois. Elles se prolongeront au travers d’une exposition qui se tiendra du 2 juin au 17 septembre au Musée Boverie ou encore par la visite du château Cockerill le 10 septembre à l’occasion des journées du Patrimoine.

Un édifice dans lequel plusieurs millions viennent d’être injectés pour sa rénovation, visité par le Roi jeudi après-midi au terme d’une rencontre et un échange sur la «transition numérique de l’Industrie» avec plusieurs industriels wallons de premier plan tels qu’Yves Prete, président de l’Union wallonne des entreprises et administrateur-délégué de Safran, Muriel De Lathouwer, CEO d’EVS ou encore Bernard Gillot, directeur de Tractebel et président de la Fédération des entreprises de Belgique.

Le Roi s’est ensuite entretenu avec le personnel de CMI et plus particulièrement les lauréats des CMI Awards, concours interne créé en 2015 et qui récompense des projets novateurs tels qu’une grue située à 200 mètres de hauteur et permettant la maintenance de récepteurs solaires ou encore l’installation de pompes photovoltaïques qui fonctionnent déjà au Kenya.

CMI pèse aujourd’hui 1,2 milliard de chiffre d’affaires et emploie 4.600 personnes à travers le monde.