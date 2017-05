Amnesty lance une pétition demandant l'arrêt des livraisons d'armes wallonnes à l'Arabie

«ll est de la responsabilité de la Région wallonne de veiller à ne pas se rendre complice des graves violations des droits humains en Arabie saoudite, et des crimes de guerre commis au Yémen», explique Amnesty International.

L’organisation de défense des droits humains demande dès lors au ministre-président wallon «que les exportations d’armes wallonnes et de leurs munitions se fassent dans le strict respect des engagements internationaux pris par la Belgique (et qui incombent à la Région wallonne)» mais aussi «de mettre en oeuvre des mécanismes qui garantissent que les licences d’exportation soient uniquement octroyées à des pays qui ne commettent pas de sérieuses violations des droits humains et du droit international humanitaire», ajoute le communiqué.