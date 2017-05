Chaabi, Mendy et Ficarra ont prolongé aux Francs Borains

Les travaux de (re)construction de l'équipe boussutoise pour la saison 2017-18 ont pris un sérieux coup d'accélérateur : dès cet été, Chaabi, Mendy et Ficarra défendront encore les couleurs des Francs Borains.

Ficarra a su se rendre utile et polyvalent durant la saison.

Après Mene, Botoko, Vanderlin, Lai, El Barkaoui et Dahmani, la direction boraine vient donc de trouver un arrangement avec Chaabi, Mendy et Ficarra. Auteurs d’un bon premier tour, Chaabi et Mendy se sont surtout révélés après la trêve, sous la direction de Nicolas Huysman. Quant à Ficarra, le régional de l’étape, d’ailleurs formé au RFB, il a toujours répondu présent quand le staff a fait appel à lui.