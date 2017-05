Test-Achats a dressé le classement des aéroports où les voyageurs se sentent le plus sûr

Entre les différents aéroports belges, les voyageurs se sentent le plus en sécurité à celui d’Anvers, ressort-il des résultats d’un sondage de Test-Achats publié dans le dernier numéro du magazine de l’association de défense des consommateurs. Une cote de 8,4 sur 10 a ainsi été attribuée à l’aéroport anversois, qui devance Ostende (8). Suivent ensuite Liège (7,8), Bruxelles (7,5) et Charleroi (7,4).

En ce qui concerne les contrôles de sécurité, ce sont à nouveau Ostende et Anvers (7,7) qui mènent le classement, qui est complété par Bruxelles (6,8), Liège (6,7) et Charleroi (6,6). La signalisation à destination des voyageurs est, quant à elle, davantage plébiscitée à Anvers (8,2), une nouvelle fois, juste devant Liège (8,1), Ostende (8), Bruxelles (7,6) et Charleroi (6,6).

Seul l’aéroport de la ville portuaire se voit octroyer un score de satisfaction générale «bien meilleur que la moyenne», les autres devant se contenter d’être «meilleurs que la moyenne».

Quelque 11.000 voyageurs ont été interrogés en Belgique dans le cadre de ce sondage, qui, au niveau mondial, place Singapour, Tokyo et Doha aux trois premières places. En Europe, ce sont les terminaux d’Amsterdam (Schiphol) et de Munich qui dominent, alors que ceux de Paris (Charles De Gaulle et Orly) obtiennent des scores relativement bas. Tout en bas du classement, on retrouve Heraklion (Crète), Vitoria (Espagne) et La Havane (Cuba).