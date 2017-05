Mons: le Doudou en fanfare pendant quatre jours

Rédaction en ligne

Nous vous l’annoncions fin 2016, le festival international de musiques militaires disparaît (cf. La Province du 16 décembre 2016). Il sera remplacé par un festival de fanfares de rues qui se veut plus festif et convivial. Ce festival a été présenté ce mercredi. Il durera quatre jours et se déroulera dans toutes les communes de Mons.