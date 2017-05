Asquillies: incendie criminel dans la boîte de nuit «Buddha rouge»

Sur les caméras de surveillance, Livio Lavalle explique avoir vu la scène : « Un homme s’est introduit dans le club via le toit. Il a cassé des Eternit pour se retrouver sur le plafond. Il a jeté de l’essence et un cocktail molotov, mais heureusement, ce sont des plafonds antifeu. L’alarme a retenti et j’ai été immédiatement prévenu. Les pompiers sont intervenus rapidement. Et du fait que j’étais déjà sur place, ils ont gagné du temps car je connais le bâtiment par cœur. J’avais déjà déroulé la lance d’incendie quand ils sont arrivés », souligne le propriétaire Livio Lavalle.

Heureusement, seule une petite partie de la boîte de nuit a été touchée.

« Les dégâts restent limités à l’exutoire de fumée. On fait donc quelques travaux et le Buddha rouge devrait déjà rouvrir ses portes ce week-end ! » le propriétaire.