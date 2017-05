Thierry Moreau va-t-il réellement quitter «Touche pas à mon poste»? Voici la réponse du chroniqueur (vidéo)

Nos confrères de Télé 7 Jours, dont Thierry Moreau est le directeur, parlent en effet ce matin d’un « départ réellement acté, comme le confirme Thierry Moreau lui-même ». On imagine dès lors mal que cette information ne soit finalement qu’un canular.

Télé-Loisirs a aussi mené son enquête parmi les chroniqueurs, qui ont réellement été surpris par l’annonce et qui n’étaient visiblement pas au courant du tout des plans de leur collègue. « Personne n’était au courant. Franchement, c’est un choc, on ne l’avait pas vu arriver », raconte un chroniqueur. « Il est parti directement chez lui en sortant du plateau. Sa femme l’attendait », assure un autre.

Selon les informations de nos confrères, Thierry Moreau avait « à l’origine prévu d’annoncer son départ pendant la 1000e de l’émission, le 27 avril dernier. Mais, ce soir-là, un magnéto sympa sur lui et les mots d’attachement de Cyril Hanouna l’en auraient dissuadé ».

De plus en plus mis à l’écart au profit de nouveaux visages autour de la table, il pourrait avoir mal vécu la situation : « Il voulait peut-être rester maître de son destin, décider seul quand il allait partir et pas se retrouver sur la touche au fur et à mesure », ajoute une autre source de TPMP.

En tout cas, Cyril Hanouna a déjà prévu d’en reparler dans l’émission de ce mercredi soir, comme il l’a annoncé sur son compte Twitter. Un tweet retweeté par Thierry Moreau.