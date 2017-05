Nethys attaque en justice cinq membres de la commission Publifin: "Ils ne me feront pas taire!", réagit Jean-Luc Crucke (MR)

> Les réactions de Dimitri Fourny et Patrick Prévot

La présidente, Olga Zrihen (PS), a également réagi : « Nous n’avons reçu aucune nouvelle de Nethys et je m’étonne que la société annonce sa volonté de nous attaquer dans les colonnes de Sudpresse ce matin avant de nous en avoir informés »

De son côté, Jean-Luc Crucke souligne : « Ils semblent oublier un peu vite que nous sommes couverts par l’immunité parlementaire qui a justement été créée pour ça : nous mettre à l’abri de pressions en tout genre. J’étais déjà à 100% sur le dossier, ceci m’incite à m’y mettre désormais à 150% ! Ils ne me feront pas taire ! On fait juste notre boulot de parlementaire, rien de plus ! »

« Mais tout ceci en dit long sur ce qu’est devenue cette société, et ce que sont ses dirigeants », déplore le Hennuyer. « Ils pratiquent systématiquement le jeu d’influence et l’intimidation. Et tout cela avec une montagne d’argent public dépensée en frais d’avocats ! C’est semble-t-il plus facile à faire pour eux que de jouer la transparence… Tout ceci montre bien qu’il est plus que temps de nettoyer certaines écuries qui apparaissent un peu louche… »

En attendant, Supresse a pu prendre connaissance du très attendu rapport de cette commission d’enquête.

Rappel des faits

Nethys, la société opérationnelle du groupe Publifin, a décidé d’assigner devant le tribunal civil de Namur cinq des députés les plus en vue de la commission d’enquête du parlement wallon, leur reprochant d’avoir enfreint les droits de la défense, révèlait mercredi Sudpresse.

Nethys reproche à la présidente de la commission Olga Zrihen (PS) et aux députés Patrick Prévot (PS), Jean-Luc Crucke (MR), Dimitri Fourny (cdH) et Stéphane Hazée (Ecolo) des atteintes à l’honneur, à la présomption d’innocence, de la partialité, des auditions exclusivement à charge, des fuites dans la presse, etc.

«On n’a jamais vu ça dans aucune autre commission d’enquête. Des commissaires allant jusqu’à réclamer la démission de témoins sur des plateaux télé alors que les auditions ne sont même pas terminées», commente l’un des avocats du cabinet Masset et Linklaters, qui défend Nethys.

La société confirme en outre avoir déposé plainte au pénal pour dénoncer les perquisitions ordonnées par la commission le 9 mars dernier au siège de la société, alors que des informations étaient parvenues aux députés faisant état de tentative de dissimulation de documents par les dirigeants du groupe, dont l’ex-président André Gilles et le CEO de Nethys Stéphane Moreau, ce que ces derniers ont réfuté.

Mis sous pression par les menaces de poursuites judiciaires proférées par Nethys, les députés de la commission avaient déjà assuré qu’ils ne se laisseraient pas impressionner.

