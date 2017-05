Juventus – Monaco (2-1): la Juve assure sa place en finale de la Ligue des Champions

Victorieuse 0-2 à l’aller, la Juventus a assuré sa qualification pour l’apothéose de la plus belle des compétitions européennes, le 3 juin au Principality Stadium de Cardiff. Monaco a pourtant malmené tout un temps des Bianconeri bien plus réalistes dans cette double confrontation.

En s’imposant 0-2 à Monaco, la Juventus avait déjà fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions. À l’époque, c’est Gonzalo Higuain qui avait permis aux Turinois de s’imposer sur un score idéal avant le match retour. Confiants, les supporters de « la Vieille Dame » tenaient toutefois à éviter tout excès de confiance. Il est vrai que les Monégasques comptent dans leur rang un certain Kylian Mbappé. Révélation cette année dans la plus belle des compétitions, l’attaquant français avait envie de montrer, une fois de plus, de quel bois il se chauffe.

D’entrée de jeu, ce même Mbappé était d’ailleurs à la réception d’un ballon dévié par la défense bianconeri. Il tentait sa chance d’un angle très fermé, mais la sphère terminait sa course sur le poteau. S’il y avait eu but, ce dernier aurait toutefois été annulé pour une position de hors-jeu du maître à jouer monégasque. Puis c’était au tour de Falcao qui, à distance, décochait une frappe puissante. Le ballon passait cependant juste au-dessus de la barre transversale. En fait, si les visités se contentaient de geler la balle, lors du début de cette rencontre, les visiteurs repartaient de l’avant par vagues successives.

C’était cependant Higuain qui se créait la plus belle occasion de ce premier acte après 22 minutes de jeu. L’Argentin se retrouvait seul devant le gardien de l’ASM mais ne se montrait pas assez précis en zone de conclusion malgré un subtil geste technique. Un peu comme Mandzukic, quelques secondes plus tard, qui se heurtait à Subasic, auteur d’une sortie irréprochable. Durant quelques minutes, le danger était persistant dans le rectangle monégasque. Sans succès, jusque-là… Car ce qui devait arriver arrivait finalement à la 32e minute de jeu. Une offensive rondement menée, qui démarrait avec une relance de Buffon, était décisive. À la finition, Dani Alves centrait en direction de Mandzukic. L’attaquant croate reprenait la balle de la tête. Subasic sortait un arrêt de grande classe. Mais au rebond, Mandzukic faisait, enfin, 1-0.

Après cette accélaration de la Madama, il fallait toutefois un sauvetage de Chiellini pour éviter l’égalisation juste avant la pause. Et un nouvel arrêt de Subasic devant Dybala. Mais c’est Dani Alves, d’une reprise de volée somptueuse, qui annihilait tout suspense en faisant le break juste avant le dernier coup de sifflet de l’arbitre endéans les 45 premières minutes de jeu. Lors de ce premier acte, la Gobba a donc préservé son avantage avant d’assurer sa qualification en dominant très clairement son adversaire. Et ce, malgré la réaction générale d’une belle, mais pas du tout efficace, formation de Monaco.

La seconde période était nettement moins emballante. La Juve, malgré quelques arrêts de Buffon, dont par exemple une fantastique sortie devant Mbappé à la 68e, conservait son avance, jusqu’à la 69e et le but de Mbappé. Cela ne modifiait toutefois pas la donne : la Juve se qualifiait pour l’apothéose de la plus belle des compétitions européennes qui aura lieu le 3 juin au Principality Stadium de Cardiff. Les Bianconeri connaîtront le nom de leur adversaire mercredi soir au terme du match retour entre les deux principales formations madrilènes, l’Atlético et le Real.