Le projet de loi sur les transgenres approuvé en commission de la Chambre

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé mardi à l’unanimité le projet de loi qui facilite la procédure administrative pour changer de sexe, ont annoncé le ministre de la Justice, Koen Geens, et la secrétaire d’Etat à l’égalité des chances, Zuhal Demir.

Jusqu’à présent, la loi prévoyait de lourdes conditions médicales ainsi qu’une stérilisation obligatoire. Le dispositif méconnaissait le droit à l’autodétermination d’une personne et était contraire aux droits de l’homme. Le mois passé, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné à ce titre la France en raison de cette exigence de stérilisation.

La nouvelle procédure commence par une déclaration devant l’officier de l’état civil. La personne intéressée doit y joindre une déclaration disant qu’elle a depuis tout un temps la conviction que le sexe indiqué dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement. Le fonctionnaire de l’état civil devra attirer l’attention de la personne concernée sur les conséquences et l’informer sur la suite de la procédure. Il portera également la déclaration à la connaissance du procureur du Roi.

Le procureur aura trois mois pour rendre un avis. Si l’avis est négatif, un recours est possible devant le tribunal de la famille. Si l’avis n’est pas émis en temps utile, il sera réputé favorable. Après la déclaration, un délai d’attente commencera à courir. La personne devra se présenter à nouveau devant l’officier de l’état civil, réitérer sa déclaration de volonté de changer de sexe et préciser qu’elle est consciente des conséquences juridiques et administratives que ce changement entraînera. L’acte de naissance sera ensuite modifié.

Une procédure est également prévue pour les mineurs, qui autorise un changement de prénom dès l’âge de 12 ans. L’étape suivante pourra être franchie à partir de l’âge de 16 ans. Dès cet âge, le sexe pourra être changé dans l’acte de naissance. L’assistance des parents ou du représentant légal est requise dans les deux cas, ainsi que la déclaration d’un pédopsychiatre pour le changement de sexe.