Le cadavre semi-calciné d'une femme retrouvé à Brunehaut

«J’ai été informé, dès lundi soir, par le commissaire Philippe Ovaere de cette découverte macabre. Il s’agit du corps d’une dame, à moitié calciné, qui gisait dans un fossé de la rue Jean-Baptiste Petit à Bléharies. Le corps a été découvert en retrait des habitations, en direction du village de Rongy. Il pourrait s’agit d’un corps qui a été débarqué sur notre territoire, peut-être venant de France ? L’enquête a été retirée à la police locale de Brunehaut et confiée à la PJF de Tournai. Le laboratoire scientifique de la police judiciaire est descendu sur les lieux», a signalé le bourgmestre de Brunehaut.

A l’instruction

Actuellement, l’instruction est à charge de X. L’examen par le médecin légiste sera pratiquée mardi à 17h00. «Une recherche d’ADN sera effectuée malgré l’état avancé de la carbonisation du corps. Des traces indiquent que le corps a été brûlé là où on l’a trouvé. Cependant, sur place, on a trouvé aucun bidon ayant contenu un produit qui aurait permis de mettre le feu au corps. Il est possible que la victime ait été tuée autre part, puis transportée vers le lieu où on l’a retrouvée. Les autorités françaises ont été contactées. Des données ante-mortem, notamment au niveau de la dentition, permettront peut-être d’identifier ce cadavre», a indiqué Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai.

Le corps a été découvert lundi dans un fossé de la rue Jean-Baptiste à Bléharies, dans l’entité de Brunehaut. La dépouille, qui était éloignée des habitations, était proche d’un bois en direction de Rongy. «Ce n’est pas un garde-chasse mais bien une personne qui avait un droit de chasse sur les terres qui a retrouvé le corps», a précisé le magistrat. La DVI et la section scientifique de la police judiciaire fédérale de Tournai sont descendues sur les lieux de cette macabre découverte.