Goffin élimine Mayer (7-6, 6-0) et se qualifie pour le troisième tour à Madrid

Avant ce match du deuxième tour du tournoi de Madrid, David Goffin, 26 ans, était mené deux victoires à 1 face à Mayer. L’Allemand avait en effet remporté leurs deux premiers duels sur le circuit en 2013, à Indian Wells (6-4, 6-2) sur dur et à Bucarest (7-6 (7/2), 1-6, 6-3) sur terre battue. Le numéro 1 belge l’avait, quant à lui, emporté l’an dernier au tournoi d’Anvers (dur) en deux manches 7-5 et 6-4.

En s’imposant mardi après-midi du côté de Madrid sur le score de 7-6 (3), 6-0, le Liégeois est ainsi revenu à égalité. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’après un premier set à couteaux tirés et plus serré que jamais, Goffin s’est libéré, accélérant le rythme par la suite. Une tactique gagnante qui ne laissait plus la moindre chance au joueur allemand. Les jeux se suivaient et se ressemblaient. Pour le plus grand bonheur du clan belge.

David Goffin est donc qualifié pour le troisième tour du tournoi de Madrid. En 8es de finale, le Belge pourrait retrouver le Canadien Milos Raonic (N.5) qui doit encore attendre le nom de son adversaire au 2e tour, qui sera soit l’Allemand Tommy Haas (ATP 403), soit le Luxembourgeois Gilles Muller (ATP 26).