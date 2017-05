Melchior Wathelet devient président du circuit de Francorchamps

Rédaction en ligne

Le Conseil des Ministres a validé ce lundi 8 mai la réforme de la gouvernance au sein du pôle de Spa-Francorchamps et le renforcement du circuit en tant que pôle économique majeur. Les conseils d’administration de la S.A. du circuit et de Spa Grand Prix ont été désignés avec la présence de Melchior Wathelet en tant que président de l’un et l’autre. Avec la directrice Nathalie Maillet, ils formeront ainsi le tandem à la tête du circuit de Francorchamps.