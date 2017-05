Luc Trullemans l'annonce: "Après une dernière nuit froide, il fera encore très beau ce mercredi… avant l'arrivée d'averses au cours des prochains jours"

Ce mercredi sera marqué par un ciel complètement dégagé et une matinée encore froide avec des minima, au lever du jour, entre 2 et 5º en plaine et entre 1 et -3º en Ardenne.

Dans le courant de la journée, le soleil omniprésent fera remonter les températures pour atteindre des valeurs comprises entre 12 et 17º au sud du sillon Sambre et Meuse et au littoral et entre 17 et 19º dans les autres régions.

Une dépression venue de l’océan évoluera jeudi vers le sud-ouest des Iles britanniques et arrosera une grande partie de la France et aussi graduellement notre pays à partir du sud-ouest.

Le vent du sud qui remontera du midi de la France, drainera un air de plus en plus doux et, malgré les nuages et les petites averses qui seront possibles au cours de la journée, nous pouvons espérer des températures comprises entre 19 et 21º en plaine.

En fin de journée et la nuit suivante, les pluies deviendront plus généralisées et un coup de tonnerre local n’est pas exclu.

Vendredi et samedi la même dépression sera repartie vers le nord de l’Atlantique nous laissant encore dans un flux doux mais instable de sud à sud-ouest avec régulièrement des périodes de pluies ou d’averses parfois orageuses et des températures du même ordre de grandeur, c’est-à-dire des minima nocturnes entre 8 et 13º et des maxima de 15 à 21º.

Dimanche s’annonce moins humide et donc plus ensoleillé sous l’influence d’une poussée anticyclonique qui se développera du Golfe de Gascogne vers l’Allemagne.

Pour la semaine prochaine, l’évolution atmosphérique sur l’Europe deviendra très favorable au développement d’un anticyclone d’abord sur la France, ensuite sur l’Europe centrale et orientale.

Cela nous garantira un temps sec et bien ensoleillé avec d’abord des températures diurnes entre 15 et 21º remontant ensuite entre 21 et 26º.

Avec l’arrivée d’une perturbation sur l’ouest du continent, il faudra tenir compte, à partir du jeudi 18 mai, d’une augmentation de la tendance aux averses ou même aux orages dans un air encore doux, les maxima restant compris entre 18 et 24º.

Pour la suite et donc le week-end du 20-21 mai, le temps devrait se rafraîchir sous l’influence de courants d’origine plus océaniques avec parfois de la pluie et des maxima plutôt compris entre 13 et 18º. (à confirmer !)