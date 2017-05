La barre des 20 degrés devrait être franchie dès ce jeudi en Belgique, mais attention aux orages

La météo de mardi après-midi restera sèche et ensoleillé avec localement une nébulosité plus abondante. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Haute Belgique et 14 ou 15 degrés en plaine, indiquent les prévisions de l’IRM.

A la mer, les maxima ne dépasseront pas 12 degrés. Le vent sera en général faible à modéré de nord-est à nord. Une forte brise de mer de secteur nord s’installera à la mer et dans le nord-ouest du pays.

Le temps restera sec et peu nuageux à serein pendant la nuit, mais brumes et brouillards locaux se formeront plus tard. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés, localement jusqu’à -3 degrés en Haute Belgique. En de nombreux endroits, il y aura un faible gel au sol. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-est, devenant en cours de nuit, faible et variable.

Mercredi, le temps restera sec et ensoleillé après la dissipation des brouillards locaux. Les maxima seront de l’ordre de 13 à 14 degrés à la mer ainsi qu’en Haute Belgique et 17 ou 18 degrés dans le centre.

Jeudi, la nébulosité augmentera à partir du sud. Quelques gouttes de pluie pourrait surgir en matinée. L’après-midi, des averses se déclencheront et il y aura un risque d’orage. Les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés.

Vendredi, le temps deviendra variable avec la possibilité de quelques éclaircies mais aussi d’averses régulières, éventuellement orageuses.