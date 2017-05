1.609 migrants évacués de campements insalubres du côté de la porte de La Chapelle, à Paris (photos)

Un peu plus de 1.600 migrants ont été évacués mardi des campements insalubres où ils étaient installés porte de La Chapelle dans le nord de Paris, lors d’une vaste opération lancée à l’aube, a-t-on appris auprès de la préfecture d’Ile-de-France.

Au total «1.609 personnes, dont 75 vulnérables» (femmes et mineurs isolés notamment), ont été prises en charge et orientées vers des structures d’hébergement, a-t-on précisé de même source. Les campements, constitués essentiellement d’Afghans, de Soudanais et d’Erythréens, étaient installés depuis plusieurs semaines aux abords du centre humanitaire pilote inauguré en novembre pour permettre l’orientation des migrants vers des centres d’accueil dans toute la France.

