Procès de Gaetan Minne: «Ses enfants, il s'en est désintéressé, les a battus et il les a tués !», plaide la partie civile

L’avocat a rendu visite à sa petite protégée en cours de procès et il a apporté un témoignage très émouvant.

En cours de procès, Me Mohymont a pris contact avec le Service de Protection de la Jeunesse et il a été autorisé à rendre visite vendredi dernier à la petite fille qui est aujourd’hui hébergée chez sa tante. «J’ai été accueilli par une petite fille remarquable, une petite fille très jolie. Elle m’a expliqué d’emblée ce qui s’est passé après l’incendie et elle m’a montré un petit album de photos réalisé par les infirmières lors de son séjour à l’hôpital Vésale», raconte l’avocat qui a tenu à rendre hommage au personnel de l’hôpital. Au moment de partir, la petite fille s’est plantée devant lui et a dit : «rassure-moi, mon papa ne va pas venir me kidnapper ?"

Pour l’avocat, Gaetan Minne a eu la chance d’avoir quatre enfants, «et il s’en est désintéressé, les a battus et il les a tués!» Me Mohymont retient un témoignage révélant la sévérité de l’accusé avec ses enfants, et plus particulièrement avec un fils qui avait un retard psychomoteur. Un autre témoin a révélé qu’il n’arrêtait pas de crier sur ses enfants quand il s’occupait d’eux, car il était absent la plupart du temps, préférant la pêche et la boisson à sa progéniture. Alors que Cynthia Van Reusel parcourait des kilomètres à pied pour conduire et rechercher ses enfants à l’école, lui ne faisait rien «alors qu’il disposait d’une voiture».

La petite fille n’a pas échappé à la violence de son papa, notamment quand elle s’est interposée entre ses parents lors d’une dispute, «elle a valsé de l’autre côté de la pièce». Cette scène de coups n’était pas un cas isolé, selon l’avocat.

Et puis, la mort a frappé à la porte de cette maison ouvrière où Cynthia Van Reusel s’était réfugiée avec ses quatre enfants chez sa maman Paulette Lachambre. Le 22 juin 2015, vers 4h00, Gaetan Minne déversait de l’essence dans l’escalier et sur le palier de la maison et boutait le feu à la maison. Comme il l’avait promis dans un des nombreux SMS menaçants envoyés à sa compagne, qui souhaitait mettre un terme à leur histoire, il l’a emmenée danser avec Lucifer.

Dans un geste désespéré, Cynthia a jeté sa fille par la fenêtre. La petite âgée de quatre ans s’en est sortie avec une fracture au poignet. Sa grand-mère, sa mère et ses trois frères ont péri dans l’incendie. Elle n’a pas de séquelles physiques, mais les séquelles psychologiques commencent à apparaître. «Elle a peur vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Elle devra vivre avec une extrême souffrance durant toute sa vie, malgré tous les efforts exceptionnels de sa famille d’accueil, car son père a semé la mort dans sa famille».