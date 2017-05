Quelques jours après le décès de son fils, la maman de Demian lui a déjà rendu hommage (Photo)

L’adolescent était en classe de mer à Ostende avec ses camarades d’école lorsqu’il a perdu la vie, dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon les premières analyses, l’enfant de 11 ans est mort de cause naturelle dans son sommeil. Un choc pour ses parents, notamment pour la mère de l’enfant, qui n’a pas attendu pour lui rendre hommage.

Ce week-end, elle s’est fait tatouer en grand, sur l’avant-bras gauche, le prénom de son fils : « Il aurait trouvé ça super », explique-t-elle à nos confrères du Laatste Nieuws. « Son prénom à jamais sur mon bras. J’ai fait exprès de choisir ce côté-là, celui qui est le plus proche de mon coeur. Et comme je travaille toujours en manches courtes, j’aurai en permanence vue sur son prénom. Je pensais d’abord mettre sa date de naissance et la date de sa mort, mais je préfère me rappeler de lui vivant ».».

L’enterrement du jeune garçon aura lieu ce samedi.