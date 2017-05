D3 amateurs: Hocine Chebaïki quitte Quévy-Mons pour la P2

C’est sans doute, déjà, un des transferts marquants de la campagne de recrutement estivale : Hocine Chebaïki, qui faisait encore plus que dépanner l’équipe de Quévy-Mons en D3 amateurs, va poursuivre sa longue carrière sous les couleurs de l’AFC Cuesmes.

Le médian explique, sans tourner autour du pot, les tenants et aboutissants de cette transaction qui ne manque pas de surprendre : « N’ayant toujours reçu aucune proposition de la direction du RAQM, j’ai compris, entre les lignes, qu’elle n’avait pas l’intention de me prolonger. Les responsables de l’Alliance m’ont expliqué qu’ils voulaient insuffler une nouvelle dynamique au club. Je vais donc les rejoindre en compagnie de Xavier Huart et d’un troisième larron. Ensemble, nous chapeauterons l’équipe comme des joueurs-entraîneurs ».