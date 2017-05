Borinage: une opération contre les vols dans les habitations

Ce vendredi à partir de 19h et jusque tard dans la nuit, la police boraine a mené une opération de contrôle sur toute sa zone visant à lutter contre les vols dans les habitations. Une opération de prévention qui a mobilisé 12 personnes en plus des patrouilles déjà présentes sur le terrain. Les contrôles étaient menés par le service de roulage et la brigade anti-criminalité. Au total, 142 véhicules belges et 23 véhicules étrangers ont été soumis à un contrôle. Pas moins de 157 personnes de nationalité belge et 30 de nationalité étrangère ont été contrôlés.

Quatre personnes étaient sous influence d’alcool, quatre sous influence de stupéfiants au volant et trois véhicules ont été saisis, pour cause notamment de défaut d’assurance. Il y a eu également une saisie d’arme blanche.