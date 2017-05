Meurtre de Valentin Beghin, écrasé volontairement sur le parking du "Come Back" à Tournai: un jeune de 21 ans a été placé sous mandat d'arrêt

Vers 7h50 sur la Chaussée de Bruxelles dimanche à Gaurain, une dispute éclate sur le parking du dancing le Come Back entre le conducteur qui a écrasé Valentin Beghin et une autre personne. Les deux hommes avaient commencé leur altercation au Cap’tain et ont continué leur dispute sur le parking du Come Back. Enervé, le conducteur a fait une marche arrière. C’est là qu’il a rencontré le groupe de Valentin Beghin. «Au début, il n’y avait rien entre ces deux groupes», précise le Premier substitut du procureur du Roi, Frédéric Bariseau, «c’est en effectuant cette manœuvre que tout commence. Il a failli percuter le groupe de Valentin Beghin».

Le groupe a alors manifesté son mécontentement auprès du conducteur. Ce dernier est sorti de son véhicule et a menacé le petit groupe avec un couteau. Ce conducteur est ensuite remonté dans sa voiture et a fait un demi-tour pour foncer dans le groupe. Ensuite, il a procédé à un nouveau demi-tour pour se garer en face de la friterie Extra Frites dans la direction de Leuze. Le groupe s’est dirigé vers la voiture et un des membres du groupe, qui n’est pas Valentin Beghin, a brisé les deux vitres latérales. Des coups sont aussi donnés dans le véhicule.

L’auteur a toujours son couteau, le groupe s’arrête là. Le conducteur a redémarré et a opéré un nouveau demi-tour en face de la station-essence. En contresens, il fonce vers la bande de jeunes qui est maintenant sur la bande centrale au milieu de la chaussée. C’est là qu’il percute Valentin Beghin. La victime est au sol et est tirée sur plusieurs mètres jusqu’à l’accotement de la friterie. «Les personnes présentes ont crié au conducteur de s’arrêter. Le conducteur a fait une marche arrière avant de prendre la fuite et d’être arrêté par la police quelques minutes après. Tous les protagonistes étaient sous les effets de l’alcool ou de stupéfiants. Une instruction est ouverte pour homicide volontaire».

Le conducteur est originaire de Blaton et il est né en 1996. Au niveau du parquet, il était connu pour un dossier en matière de stupéfiants qui date de 2017.