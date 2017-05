Sergio Conceiçao aurait dû devenir l'entraîneur du Standard: "Daniel Van Buyten ne souhaitait pas ma venue"

Sergio Conceição aurait dû devenir l’entraîneur du Standard. Pas pour la saison prochaine mais en début de saison. En septembre 2016 pour être précis, juste avant que le Portugais ne s’engage en faveur du FC Nantes. « J’étais prêt à revenir, je voulais revenir. À cet instant précis, je devais devenir l’entraîneur du Standard » a déclaré l’ancien Rouches à la DH. « J’étais également d’accord de consentir à des efforts considérables au niveau du salaire, a-t-il poursuivi. Puis j’ai appris que Daniel Van Buyten ne souhaitait pas ma venue ».

Le Portugais n’a d’ailleurs pas compris le comportent du dirigeant Liégeois. « On m’a dit qu’il a raconté beaucoup de choses négatives à mon sujet. Je ne parle même pas du plan sportif, juste du personnel. Soi-disant je n’avais pas un bon entourage et bien d’autres histoires… Je ne comprends pas pourquoi il a agi de la sorte car il me connaissait déjà de notre temps de joueur, puisque nous avions, à l’époque, le même agent, Lucien D’Onofrio. Voilà pourquoi je ne suis pas revenu au Standard il y a sept mois alors que j’étais décidé à le faire. J’étais disponible pour mon club, prêt à travailler. Aujourd’hui, je remercie le Standard pour son nouvel intérêt et je lui souhaite le meilleur pour la suite ».