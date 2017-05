Selien, expulsée du bus car sa fille de 13 mois... pleurait trop

C’est un sacré coup de gueule qu’a poussé Selien Huysmans, une jeune maman, sur Facebook. Ce samedi, elle a en effet été priée de quitter le bus De Lijn dans lequel elle était montée car sa fille faisait trop de bruit : « Idiot de chauffeur, attend que je porte plainte, tu n’as visiblement pas d’enfant », a-t-elle posté, furieuse, sur sa page Facebook.

Il faut dire que Selien a très peu apprécié le fait d’avoir été mise dehors : « Elyana a 13 mois, et elle n’aime pas rester assise. Mais je ne suis pas à l’aise de la laisser marcher dans le bus donc je préférais la garder sur mes genoux », explique la jeune maman au Laatste Nieuws. Mais comme elle n’avait pas la liberté dont elle rêvait, la fillette s’est mise à pleurer. Embêtant pour la maman et les autres passagers, mais sans plus. Sauf pour le chauffeur : « A l’arrêt de Putte, il s’est retourné et a crié pour qu’elle se taise : « Qu’elle arrête, vous avez encore deux arrêts pour la faire taire » ».

Et malgré cette remarque, Elyana a continué à pleurer, malgré les tentatives de sa mère pour la faire taire. Et le chauffeur a tenu parole… Deux arrêts plus tard, il s’est levé et a demandé à Selien et sa fille de descendre. Les quelques autres passagers ont bien tenté de le raisonner, sans succès : « Et je n’avais pas envie de discuter ou de me battre, donc nous sommes descendues », explique Selien.

Elle compte porter plainte.