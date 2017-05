Barbara Louys, ex RTBF, ouvre son magasin

Barbara Louys, amoureuse des perles, avait pour ambition de développer sa propre collection de bijoux. By B. naissait. Deux ans plus tard, l’ex-animatrice peut se targuer de s’être bâtie une solide réputation de créatrice et de businesswoman. Ses bijoux sont vendus dans plusieurs boutiques à travers le pays, et un coin By B. lui a été reservé dans des «concept stores» bruxellois. Aujourd’hui, il est temps de passer à la vitesse supérieure!

Barbara Louys est aux anges. Jeune mariée «comblée» (elle a épousé Michel en juin dernier), elle ouvrira dans quelques semaines son premier magasin. Et pas n’importe où: à quelques pas du Palais royal. «Ce serait amusant que la reine Mathilde vienne dans ma boutique», plaisante-t-elle.

