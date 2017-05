Mons Expo: carton plein pour le bal des acteurs du combat dit Lumeçon (vidéos)

Plus de 4.500 personnes ont participé au bal des acteurs, samedi soir, lequel a suivi le repas auquel plus de 700 convives ont pris part.

Plus de 4.500 personnes ont fait la file ce samedi soir devant le Lotto Mons Expo... Certains ont attendu près de 2h et pour cause: le traditionnel bal des acteurs, événement qui annonce le Doudou, a fait carton plein.

Ainsi, le Lotto Mons Expo affichait quasiment complet tant la foule est venue en masse. Le tout, en présence des acteurs et du dragon du combat dit Lumeçon. Les fêtards ont pu profiter d’une soirée animée en partie par le groupe « Mister Cover », qu’on retrouvera le 09/06 pour le concert du Doudou, sur la Grand-Place.