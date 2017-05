Coups de couteau à Gilly: la suspecte placée sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre

Les faits se sont déroulés dans une habitation de la rue du Calvaire à Gilly, vers 21h00. Pour un motif encore flou, le ton est monté. Au cours de la dispute, la jeune femme a poignardé son compagnon de 44 ans à deux reprises, à la fesse et au thorax. Aidé par une riveraine qui l’a sorti par la fenêtre, le blessé a été pris en charge par les secours et opéré d’urgence. Selon le parquet de Charleroi, l’homme est actuellement plongé dans le coma et ses jours sont toujours en danger.

Descendue sur place, la police locale a dû défoncer la porte de l’habitation pour intercepter la suspecte. Hystérique, cette dernière n’a pu être entendue immédiatement. Elle a finalement été auditionnée dimanche mais n’a toujours pas fourni de mobile précis. Le parquet et le juge d’instruction ont donc organisé une descente sur les lieux au terme de laquelle la jeune femme a été placée sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre.