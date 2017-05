Le Standard est «bien» parti pour finir dernier de sa poule

Dans cette poule A, la défaite de Malines face à Waasland/Beveren (1-3) remettait de l’enjeu dans ce Saint-Trond/Standard, surtout pour les Canaris (revenir à égalité du KaVé) et un petit peu pour les Rouches (revenir à 5 points des Malinois). Côté trudonnaire, on retrouvait deux anciens Standardmen dans l’équipe de base (Lucas Pirard et Alexis de Sart) tandis qu’on notait l’absence d’Orlando Sa (grippé), remplacé par Jonathan Bolingi pour évoluer aux côtés d’Ishak Belfodil. Ce forfait de dernière minute laissait les Liégeois avec le seul Raman comme solution offensive de remplacement.

Dans un stade relativement vide malgré la proximité géographique (et sentimentale) entre les deux clubs, les troupes d’Ivan Leko trouvaient plus rapidement leurs marques et, une fois de plus, Jean-François Gillet était le premier gardien mis à l’ouvrage, détournant dès la 3e un envoi d’Igor Vetokele qui avait mis Konstantinos Laifis dans le vent. Le dernier rempart liégeois devait à nouveau être attentif 5 minutes plus tard sur un envoi puissant de Pieter Gerkens.

Luyindama sur le poteau

La plus belle occasion du match venait du pied de Belfodil, à la réception d’une déviation de Bolingi, avec une frappe lobée alors que Pirard était avancé par rapport à sa ligne de but. Le gardien des Canaris avait toutefois le bon réflexe pour éviter l’ouverture du score.

Malgré un bon début, le rythme de cette rencontre baissait de plusieurs crans et les débats prenaient plutôt des allures de match de fin de saison. Malgré la demande du speaker local pour réveiller le public et pousser les Canaris vers la victoire, les occasions ne s’enchaînaient pas vraiment après le repos. Une remise non-cadrée de Cristian Ceballos à la 50 e , une déviation de Bolingi juste à côté du poteau de Pirard sur un tir à distance de Marin à la 64 e . Au passage, les supporters du Standard se rappelaient au « bon » souvenir de leur ancien président en ressortant du placard le célèbre « anti-Duchâtelet olé, olé ».

Au fil des minutes, Saint-Trond finissait quand même par mettre une légère pression sur la défense liégeoise… mais la plus belle occasion était pour le Standard avec une frappe soudaine de Luyindama sur le poteau à un quart d’heure de la fin. Le tournant du match en quelque sorte puisque le but trudonnaire tombait une minute plus tard. Vetokele se jouait de Laifis et se présentait devant Gillet mais voyait son envoi sauvé sur la ligne par Scholz, seul face à… trois Trudonnaires dont Gerkens qui ne manquait pas l’occasion.

Avec cette nouvelle défaite, le Standard reste dernier dans cette poule A. Compte tenu des 4 points sur Waasland/Beveren à 3 matches de la fin (du calvaire), les Rouches ont pris une option sur ce classement peu reluisant avant de retrouver vendredi Malines et Yannick Ferrera.