Ecolo Hainaut: «Annie Taulet doit faire un pas de côté!»

Vendredi sur le site de La Province, nous annoncions que la députée provinciale (PS) Annie Taulet ne pourra plus se présenter aux prochaines élections de 2018, ni sur les listes communales ni provinciales. Ce samedi, le groupe Ecolo a réagi dans un communiqué de presse intitulé : « Affaire Taulet : la tornade éthique annoncée à Namur accouche d’un battement d’ailes de papillon en Hainaut ! »

Bénédicte Linard, co-présidente Ecolo Hainaut, Manu Disabato, co-président Ecolo Mons-Borinage, et Jean-Pierre Urbain, chef de groupe provincial, expliquent ensuite :

« Nous apprenons ce vendredi la décision du conseil de déontologie du PS concernant la députée provinciale Annie Taulet : il lui est demandé de ne plus se présenter aux prochaines élections… Cependant, elle conserve tous ses mandats ! Si l’on suit la logique du PS, Annie Taulet doit être inéligible puisqu’on lui demande de ne plus se représenter, et pourtant elle reste en place et conserve ses mandats. Cette décision hypocrite n’a pour seul but que de

tenter de cacher l’affaire sous le tapis ! Les grandes déclarations sur la grande tornade éthique censée traverser la Wallonie ont décidément bien du mal à se frayer un chemin sur le terrain.

Pour Ecolo, cette décision est bien évidemment insuffisante pour rétablir la confiance. »

« Quelle crédibilité ? »

« Annie Taulet doit faire un pas de côté pour permettre une gestion sereine de ses compétences. Elle exerce, par exemple, la compétence de la gestion du personnel et de la concertation syndicale. Quelle crédibilité a-t-elle encore pour négocier avec les fonctionnaires quand on a découvert une telle affaire ?

Ecolo poursuivra son travail en faveur de la bonne gouvernance à la province de Hainaut. Les Hennuyers valent mieux que cette comédie ! »

Rappelons que la députée avait été vivement critiquée pour sa rémunération perçue à la tête de l’ASBL provinciale CIH.