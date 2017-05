Décès suspect dans le centre de Jemeppe-sur-Sambre

Selon le Parquet de Namur, la police a été appelée ce matin et elle a découvert l’homme gisant au sol, des traces de sang près de lui. Le magistrat de garde, Serge Mottiaux, est ensuite rapidement descendu sur place, avec une équipe de la police judiciaire fédérale. Si on a pu soupçonner au départ qu’il s’agisse d’un meurtre, c’est devenu moins certain en cours de journée. La police n’a pu trouver aucune trace certifiant qu’elle était face à un homicide.

« J’ai mis le dossier à l’instruction », a précisé ce samedi Serge Mottiaux. C’est le juge Bontyes qui se charge du dossier. Ce samedi midi, le laboratoire était sur place afin de recueillir des indices. Un médecin légiste a également été sollicité pour rendre un rapport.

Un médecin légiste a été dépêché sur place alors que le dossier est mis à l’instruction. Une autopsie du corps aura lieu ce dimanche dans la matinée afin d’éclaircir les faits. Pendant ce temps, l’enquête continue sur place et des prélèvements étaient en cours samedi soir.

La maison où se seraient déroulés les faits donne sur la place principale de Jemeppe.