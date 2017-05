Une statistique qui interpelle: dix-sept policiers se sont suicidés en 2016

L’an dernier, 17 policiers se sont suicidés en Belgique. Un taux qui ne s’améliore pas au fil des ans et reste l’un des plus élevés en Europe, se plaignent les syndicats policiers qui pointent le stress et des conditions de travail dégradées…

Dix-sept policiers ont donc décidé de mettre fin à leurs jours l’an dernier, huit à la police fédérale et neuf dans les zones de police locales. « Il se peut que pour les polices locales le chiffre ne soit pas exact. En effet, la police fédérale n’a pas forcément connaissance de tous les faits les concernant », n’a pas rassuré le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA).

Ce n’est évidemment pas une consolation de se dire qu’il y avait eu 21 suicides en 2015 (six à la fédérale et 15 à la locale). Le total des décès de ces cinq dernières années s’élève à 87. Si on prend en considération les cinq années, entre 2011 et 2015, on a enregistré 19 suicides de policiers à Bruxelles, 12 en province de Liège et 10 dans le Hainaut. Près d’un suicide sur quatre (22) avait alors été commis avec l’arme de service.

Un taux affolant si l’on sait qu’il est deux fois plus élevé que le taux de suicide global de la population belge… qui a déjà l’un des taux les plus élevés d’Europe. Un taux aussi bien plus élevé que celui des policiers français.