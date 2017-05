Florian Philippot pris en flagrant délit de fabrication de «fake news» sur Twitter

Tous les moyens sont bons pour essayer de grappiller quelques points, à deux jours du second tour de l’élection. Le vice-président du Front National, Florian Philippot, a partagé une photo essayant de nuire à l’image du mouvement En Marche !. Mais les internautes ont découvert que cette photo est un montage.

C’est une capture d’écran d’un SMS supposé qu’il a reçu. Dans ce message, le camp Macron appelle à « détruire » l’image de Marine Le Pen, qui était en déplacement à Reims aujourd’hui.

@f_philippot L'heure sur IPhone c'est deux petits points , pas un gros " H ". Retente ta chance mdrr 😉 pic.twitter.com/Uw0pqy9zt3 — Alex Butera (@alexbuteraa) 5 mai 2017

Mais un internaute a démasqué la supercherie. En effet, dans la capture d’écran, l’heure est affichée de cette manière « 9H32 ». Or, sur iPhone, l’heure est séparée par deux points, et non par un « H ».

De plus, aucune mention n’est indiquée sous le message « La tuer ? », telle que le statut de réception du message : délivré ou lu.