Frameries: un compromis trouvé chez RubberGreen

C.T.

Apaisement chez RubberGreen, sur le zoning de Frameries, après des négociations entre la direction et le permanent syndical FGTB (RubberGreen est une PME; il n’y a pas de délégation syndicale au sein de l’entreprise). Les deux ouvriers licenciés ne sont pas réintégrés mais la direction, bien qu’elle parle toujours de faute grave, ne l’invoque plus légalement comme motif de licenciement et elle leur paie leurs indemnités. Frédéric Michel (FGTB) a annoncé que cette solution avait été trouvée ce vendredi midi, en ajoutant toutefois que des discussions se poursuivaient. Olivier Prud’homme, le patron de RubberGreen, a communiqué en fin de journée.