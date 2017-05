La députée provinciale hennuyère Taulet ne sera plus candidate et quitte le bureau du PS

Belga

La députée provinciale hennuyère Annie Taulet (PS), mise en cause en février pour sa rémunération à la tête de l’ASBL provinciale Centre informatique du Hainaut (CIH), ne se représentera plus à la moindre élection – provinciale, communale et législative – et a renoncé à siéger au bureau national du parti, a annoncé vendredi la fédération PS de Mons-Borinage.